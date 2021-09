Mais de 100 pessoas caminharam até Balazar pela recuperação de Rui Balas ferido em acidente no Louro

Mais de 100 pessoas caminharam este sábado pela recuperação de Rui Balas, jovem que ficou gravemente ferido num acidente de viação, na freguesia do Louro, em Vila Nova de Famalicão.

Os participantes saíram do parque de estacionamento do Burger King, ao lado do Parque da Devesa, e rumaram até casa da Santa Alexandrina de Balazar, no concelho vizinho da Póvoa de Varzim.

Família, amigos, e todos aqueles que participaram na causa embora não conheçam Rui Balas, esperam que a fé ajude na recuperação do jovem que se encontra internado no Hospital de Braga com prognóstico reservado.