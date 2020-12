Mais de 100 escolas abrem portas a famílias para formação digital

A Academia Digital para Pais, projeto da EDP Distribuição em parceria com a Direção Geral de Educação, está a trabalhar com mais de uma centena de escolas em todo o país para garantir que os pais e encarregados de educação têm acesso a competências digitais mínimas que lhes permitam acompanhar os filhos nas aulas à distância.

Na fase de arranque, aderiram à iniciativa 60 agrupamentos, representando um universo potencial de participantes de 118 escolas do 1 º e 2 º ciclos com cerca de 40 mil alunos inscritos.

Estas escolas iniciaram agora a fase de promoção junto das famílias, que têm até 18 de dezembro para se inscreverem na Academia Digital para Pais. O arranque das sessões de formação está previsto para janeiro de 2021.

As formações presenciais vão ter uma duração total de oito horas e serão desenvolvidas por professores e jovens alunos voluntários das escolas aderentes.

Os formandos terão direito a prémios de participação, designadamente material escolar e cabazes alimentares.

As escolas-alvo da iniciativa localizam-se em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). Uma classificação que abrange zonas com maiores fragilidades sociais e económicas, dispersas por todo o país. No universo de escolas participantes, o Norte destaca-se com 29 agrupamentos inscritos. Seguem-se as escolas de Lisboa e Vale do Tejo, com 16, o Alentejo com seis, o Algarve com quatro e o Centro com cinco agrupamentos.”.

A Academia Digital para Pais assenta na convicção de que a cidadania digital é indispensável à inclusão social, em particular na atual situação de crise sanitária e económica, sendo por isso essencial formar os encarregados de educação com necessidades de desenvolvimento das suas competências digitais.

Regulamento e mais informações em: https://www.dge.mec.pt/academia-digital-para-pais