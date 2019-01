Mais carros vandalizados na última noite em Famalicão

Depois de avançarmos com a notícia de um carro vandalizado numa das principais artérias da cidade, chegaram à nossa redação mais relatos de situações idênticas.

A fotografia que ilustra esta notícia diz respeito a mais uma viatura que foi vandalizada. De acordo com a proprietária do Mercedes na imagem, a situação aconteceu por volta das 21h00 desta quarta-feira, em plena Avenida dos Descobrimentos.

Os larápios partiram o vidro do lado do passageiro, vasculharam todos os compartimentos do carro mas não conseguiram encontrar nada para furtar.