Mais 40km de saneamento em Famalicão

A Câmara Municipal de Famalicão aprovou, esta quinta-feira, dois concursos para a Rede de Drenagem de Águas Residuais

Um dos concursos diz respeito a uma rede no Vale do Rio Ave, que abrange as freguesias de Fradelos e Vilarinho. Tem uma extensão de cinco km e vai fazer 185 ramais domiciliários.

A outra rede é no Rio Este, com sete km que vai chegar às freguesias de Arnoso, Sezures e Nine, com 224 ligações a residências.

Nas próximas semanas serão lançados outros concursos que farão aumentar a rede de saneamento em 40 km e que farão ligação a 1300 habitações. O investimento é de 3 milhões de euros, inteiramente dos cofres municipais.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, realça que as empreitadas vão garantir uma melhor qualidade de vida das populações, mas lembra também que é um esforço financeiro inteiramente municipal, ao contrário do que aconteceu no passado, em que o financiamento europeu chegou a ser de 100%.