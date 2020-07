Maioria dos alunos com matrículas renovadas automaticamente

O Ministério da Educação anunciou, esta terça-feira, que estão dispensadas as renovações de matrículas para a maioria dos alunos.

As renovações vão ser processadas de forma automática, com exceção do 5.º, 7.º e 10.º anos.

De fora desta renovação automática ficam,ainda, os casos em que o aluno muda de escola.

Em nota de imprensa, o Ministério revela que o portal online das matrículas foi alvo de ataques informáticos que provocaram bloqueios.

Atualmente, e segundo o Ministério, já estão concluídas cerca de 70% das matrículas. Agora, com o sistema automático e consequente redução de fluxo ao portal, será mais fácil aceder ao processo de matrícula.