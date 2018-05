«Maior investimento financeiro de sempre do clube»

O Futebol Clube de Famalicão inaugura no próximo dia 2 de junho (10h00) a Academia FC Famalicão, equipamento desportivo destinado ao futebol de formação e que foi construído ao longo do último ano.

Construída com equipamentos de última geração e para corresponder aos parâmetros de exigência de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, a Academia tem três relvados de piso sintético, balneários para 12 equipas, espaços de estudo, de lazer, loja do clube, gabinetes técnicos, ginásio, auditório e residência para jogadores. «É o maior investimento financeiro de sempre do Futebol Clube de Famalicão mas maior ainda no futuro de gerações de jovens que vão dar vida a este sonho tornado realidade. Aqui vão ter todas as condições para crescer, evoluir e construir o sonho de serem jogadores de futebol» salienta o presidente do FC Famalicão Jorge Silva.

A Academia FC Famalicão vai receber todos os escalões de formação do clube, desde as Escolas até aos Sub-19, cerca de 350 jovens jogadores, que vão crescer com excelentes condições de treino. São três os relvados (espaço coberto de futebol 5, campos de futebol 7, futebol 9 e futebol 11), com bancada coberta para 500 espectadores. «Aqui vão ter todas as condições para crescer, como jovens e como jogadores. Aqui queremos que aprendam os valores do nosso clube, que os transportem para a vida». A Academia FC Famalicão começou a ser construída a 3 de junho de 2017 e um ano depois a obra está a abrir portas para o futuro.