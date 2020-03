Maior ginásio online de Portugal é made in Famalicão

Numa altura em que Portugal vive tempos conturbados, devido à pandemia do Covid-19, o grupo de ginásios de famalicão Fitness UP / First / Eugénios decidiu inovar e criar o maior ginásio online do país.

O projeto já estava a ser preparado há algum tempo mas, há algumas semanas atrás, ninguém acreditaria que o mesmo fosse lançado tão rapidamente.

Foi a obrigatoriedade de encerrar os ginásios, aliado ao facto de milhares de clientes terem ficado privados da prática desportiva com acompanhamento, que levou ao grupo famalicense a apostar num produto inovador e que, acima de tudo, volte a aproximar os sócios do ambiente familiar que se vive nos diferentes ginásios da cadeia.

A Up TV nasceu esta quinta-feira, é uma plataforma 100% digital onde qualquer associado pode aceder a dicas de nutrição, aulas de grupo, treinos e sugestões. O conteúdo é nacional e exclusivo, preparado pela equipa com cerca de 800 profissionais dos 20 ginásios do grupo, que vão desde Viana do Castelo a Castelo Branco.

Desde o telemóvel às Smart TV’s, a UP TV está acessível em todos os dispositivos móveis, basta que para isso o utilizador tenha acesso à internet.

A UP TV está disponível em www.uptv.pt