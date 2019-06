Maior evento nacional de social media na Casa das Artes

Vila Nova de Famalicão recebe, nos dias 28 e 29 de junho, mais de vinte especialistas de todas as áreas da social media, naquele que será o maior evento nacional em torno deste tema. O debate vai ocorrer na Casa das Artes, organizado pela empresa tecnológica Swonkie, que está instalada na incubadora Famalicão Made In, pólo da Riopele.

Em debate estarão temas relacionados com o marketing digital, principais tendências e casos de estudo. Influencer Marketing, Content Marketing, Video Marketing, E-commerce são exemplos de temas a abordar no Social Media Hackathon, que tem também previstas conferências e debates em torno das necessidades do mercado e dos negócios em geral.

Inscrições para o evento em https://socialmediahackathon.com.