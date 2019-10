Perto de 400 congressistas de 30 países deram em Vila Nova de Famalicão o pontapé de saída para a realização do maior congresso têxtil mundial que decorre no Porto até amanhã, 22 de outubro, com organização da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. O encontro anual da International Textile Manufacturers Federation (ITMF) começou com uma deslocação dos participantes à Cidade Têxtil de Portugal com uma cerimónia de receção realizada neste domingo, 20 de outubro, no Palácio da Igreja Velha, em Vermoim.

A Convenção ITMF é um congresso de partilha e troca de informações, debate de ideias e networking, sendo os temas escolhidos os mais emergentes na indústria têxtil, antecipando as estratégias e desafios de futuro. Segundo Mário Jorge Machado, presidente da ATP, a edição deste ano é “a maior convenção de sempre da ITMF e tem um foco muito especial no que se está a fazer no têxtil em Portugal”.

O Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, deu as boas vindas dos congressistas ao “coração do têxtil português” e apresentou-lhes um município preparado para acolher e fazer crescer novos investimentos internacionais do setor, hipótese que o sul coreano Kihak Sung, presidente do ITMF, não descurou, notoriamente entusiasmado pela forma como Vila nova de Famalicão recebeu os congressistas.

A ITMF é uma associação internacional para a indústria têxtil mundial, com sede na Suiça e com a filiação de 34 associações e 74 empresas. Dedica-se ao intercâmbio e partilha de informação entre os seus membros, empresas têxteis e de vestuário. Realiza as suas reuniões magnas desde 1904, sendo esta a terceira vez que Portugal recebe a “ITMF Convention”, depois de 1969 e 1993. Uma clara demonstração da “dinâmica e importância que a indústria têxtil e vestuário portuguesa ganhou no negócio global do setor”, regista o diretor-geral da ATP, Paulo Vaz.