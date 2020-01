Magos da bola são reis solidários a favor da APPACDM da Trofa.

Esta sexta-feira, a partir das 21 horas, o pavilhão da escola Professor Napoleão Sousa Marques, na Trofa, recebe um jogo solidário, a favor da APPACDM daquela cidade, que reúne cerca de duas dezenas de antigos profissionais de futebol.

O denominado Jogo de Reis´20 é organizado pela Ludis Management, em parceria com o Municipio da Trofa, com o objetivo de atrair as pessoas ao pavilhão «e que cada uma deixe um contributo para esta instituição que presta um serviço comunitário importantíssimo no apoio a crianças e jovens portadores de deficiência», salienta Paulo Sampaio da promotora deste encontro.

Tiago e Gaspar, dois futebolistas que cresceram na Trofa e passaram por diversos emblemas do futebol português – foram campeões nacionais no FC Porto – são os padrinhos desta iniciativa.

São muitos os jogadores que se vão juntar aos padrinhos da iniciativa e partilhar o campo num animado 5contra5, ao longo de cerca de uma hora no pavilhão da escola trofense.