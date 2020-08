Maestro José Eduardo Gomes é garantia de qualidade da II Edição JOF – Jovem Orquestra de Famalicão

É, ainda, um jovem maestro mas já internacionalmente premiado e, seguramente, um valor emergente entre seus pares no ecossistema cultural nacional. O famalicense José Eduardo Gomes é o diretor e um garante da qualidade da II Edição do JOF – Jovem Orquestra de Famalicão, iniciativa que decorre entre 31 de agosto a 6 de setembro, e que faz parte da programação da Casa das Artes, com concertos agendados para 4 de setembro, às 21h30, e 6 de setembro, às 17h00, ambos no Grande Auditório.

Recorde-se que o maestro José Eduardo Gomes, em janeiro deste ano, venceu o primeiro prémio do European Union Conducting Competition, concurso internacional de direção de orquestra que juntou cerca de 300 maestros e que se disputou em Sófia, na Bulgária. Neste mesmo concurso ganhou igualmente o troféu para “melhor interpretação Beethoven”.

Para os 67 lugares disponíveis, candidataram-se mais de uma centena de jovens instrumentistas, com formação pré-universitária ou residentes em Vila Nova de Famalicão. Este estágio de verão procura alavancar a qualidade dos jovens instrumentistas que têm neste território um dinâmico e sustentado ecossistema cultural associado ao ensino artístico especializado e ao ensino profissional de música, composto pela ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave, pelo CCM – Centro de Cultura Musical e pelo ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão.

O estágio assume características que se enquadram perfeitamente na missão da Casa das Artes de Famalicão, não apenas no campo da criação artística mas na formação de públicos, sensibilizando a comunidade para a música clássica e erudita.

Para além dos concertos a 4 e 6 de setembro, na Casa das Artes, é possível ver e ouvir a II Jovem Orquestra de Famalicão, no dia 5 de setembro, às 18h00, no Parque da Devesa.

Ficha técnica:

II Edição JOF – Jovem Orquestra de Famalicão

Maestro – José Eduardo Gomes

Programa:

Tchaikovsky, Abertura Fantasia “Romeu e Julieta”

António Fragoso, Nocturno

Beethoven, Sinfonia nº 5.

4 de setembro | Sexta | 21h30| Grande Auditório – Casa das Artes.

5 de setembro| sábado| 18 h00 | Parque da Devesa.

6 de setembro | Domingo|17h00| Grande Auditório- Casa das Artes

M/6

Duração: 90 min

Entrada livre à lotação da sala, sendo necessário o levantamento prévio do bilhete que terá lugar marcado.