Mãe e filho absolvidos após morte de idoso

O juiz decidiu absolver esta terça-feira mãe e filho, acusados da morte de um idoso em Famalicão, em outubro de 2016. Ambos estavam acusados de crimes diferentes, mas relacionados com o mesmo incidente, que resultou na morte de um homem de 86 anos, que foi espancado durante um assalto e acabou por morrer um mês depois no hospital.

O tribunal considerou que a perícia na autopsia não afirma taxativamente que as lesões causadas durante o assalto tenham levado à morte do idoso. Para além disso, o jovem, que era menor na altura em que o crime foi cometido, nunca chegou a confirmar formalmente que seria o autor do furto. A mãe estava acusada do crime de receptação, pois terá sido ela a vender numa loja de ouro as peças que foram roubadas ao idoso. O tribunal diz que, não se comprovando que foram roubadas, não se consegue provar que ela obteve estas peças de forma ilícita. À saída do tribunal, os suspeitos agora absolvidos não prestaram quaisquer declarações.

O Ministério Público pode ainda recorrer da decisão.

Fonte: CMTV