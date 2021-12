Mãe e filha foram, ao final da tarde desta sexta feira, atropeladas por um carro, em Santo Tirso.

Segundo a Santo Tirso TV, o acidente aconteceu numa passadeira localizada na Rua do Picoto, junto ao Pavilhão Municipal.

Ainda de acordo com a mesma fonte, mãe e filha foram assistidas no local pelos bombeiros e transportadas para o hospital de Famalicão.

As vítimas, com 39 e 9 anos, ficaram com ferimentos leves.