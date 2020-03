O gabinete Made In da Câmara Municipal de Famalicão está a auxiliar as empresas do concelho a perceberem e como aplicar as medidas anunciadas pelo Governo de apoio à atividade económica, empresarial e aos trabalhadores, por força do estado de emergência determinado pelo COVID-19

O vereador Augusto Lima comunicou, esta quinta-feira, na reunião de Câmara, que o Made In tem sido contactado para esclarecer as dúvidas dos empresários. As informações e respostas estão a seguir via e-mail.