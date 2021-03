Macominho é uma empresa de referência no Norte do país

A Macominho – Materiais de Construção do Minho, Lda., é uma empresa com 28 anos, cuja atividade começou por ser a venda por grosso e a retalho de materiais de construção e decoração, bem como pichelaria. Posteriormente, começou a vender móveis de casa de banho, com uma qualidade e design superiores.

Artur Seara da Costa foi o mentor desta empresa, que já vai na terceira geração, «o que me dá força e vida», confessa.

O nome da empresa foi construído a palmo e é hoje uma referência no mercado, especialmente a norte do Rio Douro. «Temos quatro comerciais na rua e temos vindo a ganhar terreno», conta Artur Costa.

Esta empresa familiar, sediada em Gavião (na estrada 206, junto à variante), tem desenvolvido a área da venda e também da revenda. «Somos distribuidores de diversas marcas de produtos, nacionais e internacionais; de algumas dessas marcas somos vendedores exclusivos para o mercado nacional», revela o fundador.

«Com esforço, muitas horas de trabalho e dedicação ao cliente temos conseguido atingir os nossos objetivos», sublinha Artur Costa, que ajudou a fazer da Macominho uma PME Líder.

A área da construção civil não tem sofrido muito com a pandemia da covid-19, mas o empresário da Macominho admite que há dificuldades na entrega de alguns materiais vindos do estrangeiro.

A empresa tem uma excelente localização, com parque de estacionamento, e uma área de exposição que mostra os materiais e as melhores soluções de construção. Está aberta a uma visita, mesmo em tempo de confinamento, com o cumprimento das regras da DGS.

Hoje, a Macominho, é uma referência no Norte de Portugal, na comercialização de revestimentos e pavimentos, sanitários e torneiras, móveis, acessórios e climatização.

Há uma vasta gama de cerâmicos para interior e exterior, em diversos materiais.

Casas de banho – Louças, sanitários, lavatórios, misturadoras, banheiras, bases de chuveiro e hidromassagem, móveis e espelhos, equipamentos de mobilidade reduzida.

Climatização – Ar condicionado, esquentadores, bombas de calor; aquecimento a pellets, a lenha, a gás natural, elétrico, solar térmico e acessórios.

A Macominho criou, recentemente, uma secção especial dedicada à pichelaria e bricolage, com diversidade de materiais para profissionais e público em geral.