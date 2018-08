M.ª Fonte e Joane à conquista da Supertaça

O Estádio Municipal de Fafe recebe esta quarta feira, às 17h00, a Supertaça AF Braga, naquele que será o primeiro troféu oficial da época para GD Joane (Pró-Nacional) e Maria da Fonte (Campeonato de Portugal). De um lado estará o vencedor da Taça AF Braga de 2017/18, o GD Joane, e do outro um Maria da Fonte que há poucos meses se sagrou campeão do Pró-Nacional, carimbando o regresso aos campeonatos distritais.

«É mais uma final, que vamos querer ganhar, no nosso primeiro jogo oficial. Vamos enfrentar um adversário que está num nível competitivo mais exigente do que o nosso, esperamos dificuldades, mas preparámo-nos para lutar pela vitória. Era mais fácil dizer que o Maria da Fonte era favorito, mas não é essa a nossa forma de estar. É uma final, não há favoritos mas sim duas equipas que querem vencer este jogo. Há muito respeito pelo Maria da Fonte, mas também muita ambição», garantiu João Pedro Coelho, treinador do GD Joane, acreditando que a derrota no domingo, na estreia da equipa no Campeonato de Portugal, não vai afetar os jogadores.

«A derrota faz parte, num Campeonato de Portugal exigente e difícil. Temos é que ter cautelas quanto à equipa que vamos apresentar frente ao Joane, porque temos três jogos numa semana. Mas, seguramente, vamos apresentar uma equipa forte nesta final. Nós, favoritos? Talvez tenhamos uma ligeira vantagem por termos começado a época mais cedo, mas só com o desenrolar do jogo é que vamos confirmar isso». «Sabemos bem do valor do adversário, tem um futebol positivo, mas acreditamos que podemos fazer um bom jogo e participar numa bonita festa», comentou, por sua vez, Alberto Fernandes, treinador do Maria da Fonte.

As entradas para o encontro são gratuitas.