Luto: Padre ordenado em Braga morre infetado com Covid-19 aos 62 anos

Faleceu, hoje, vítima de Covid-19, o Padre Joseph Santos.

Nascido a 02 de Junho de 1959, em St. Elizabeth’s Bristol, Rhode Island, EUA, foi ordenado sacerdote a 27 de Agosto de 1989 na Sé Catedral de Braga.

Após a sua ordenadção, por um período de dois anos, foi administrador paroquial de S. Paio de Pousada, arciprestado de Braga, e Sta. Maria de Moure, arciprestado da Póvoa de Lanhoso.

Em 1991 é então nomeado pároco de Sta. Eulália de Crespos e de S. Paio de Pousada, arciprestado de Braga, bem como de Sta. Maria de Mouro, arciprestado de Póvoa de Lanhoso.

Tendo servido estas comunidades, em 1999 foi autorizado a fazer mestrado em Teologia Dogmática e uma experiência na Fraternidade de S. Pedro, Iglaterra.

Actualmente encontrava-se nos Estados Unidos da América, exercendo funções de administrador na paróquia de Holy Name of Jesus Church, Providence, onde veio a falecer na sequência de complicações relacionadas com Covid-19.

A missa exequial será celebrada no próximo sábado, 11 de Dezembro, às 11h, na Igreja do Pópulo, arciprestado de Braga. No mesmo dia será celebrada, nos EUA, nova eucaristia exequial, de corpo presente, onde irá a sepultar.

Arquidiocese de Braga