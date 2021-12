Luto: Morreu o ator Rogério Samora

Famalicão: Este ano não há show de luzes de natal na casa do Covelo em Calendário

Este ano, a casa conhecida por exibir um show de luzes sincronizadas com uma banda sonora, localizada no lugar do Covelo, em Calendário, não vai ter essa atração.

A decisão do cancelamento da iluminação prende-se com questões de saúde do responsável pelo projeto.

Apesar de tudo, pode recordar aqui o último show.