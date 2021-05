Luto: Cabeçudense chora a morte de Orlando Bastos aos 27 anos

O Sporting Clube Cabeçudense está de luto, faleceu aos 27 anos o seu team manager.

Orlando Bastos, natural da freguesia de Vale S.Cosme, em Famalicão, estava ao serviço do clube há três épocas, sendo que há uma que está fora dos campos, devido a problemas de saúde que eram incompatíveis com a prática ativa de desporto.

De acordo com fonte próxima do clube, Orlando Bastos ter-se-á sentido cansado depois de um jantar com os atletas, na sequência de mais uma partida da equipa que orientava. Após o convívio foi para casa e terá sido aí que perdeu a vida, a meio da noite.

O F.C.Vermoim, clube pelo qual Orlando Bastos também passou, lamentou a prematura partida do ex-atleta.

As causas da morte ainda não foram apuradas, estando dependentes do resultado da autópsia.

Os atletas e a estrutura diretiva do Cabeçudense vão reunir este domingo para definirem os momentos de homenagem ao companheiro de equipa.