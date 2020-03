Luís Silva quer lutar pelo título nos Legends

Luís Silva volta a pilotar o BMW E30 M3 no Campeonato de Portugal de Montanha, que arranca este fim de semana, com a Rampa Porca de Murça. O piloto famalicense vai lutar pelo título no novo campeonato Legends, naquela que será a sua décima época na Montanha.

Luís Silva, que terminou a época passada no pódio da categoria Turismos 2, atrás de dois veículos bem mais modernos, terá um novo desafio pela frente: lutar pelo título do campeonato Legends, que tenta trazer para a Montanha alguns dos veículos mais emblemáticos dos circuitos nacionais.

«Este ano teremos a categoria Legends que vai tornar mais justa a competição direta do BMW com outros carros da mesma geração, o que não acontecia até aqui», afirma Luís Silva, que também se congratula pelo «bom momento da Montanha em Portugal, principalmente ao nível do público e do retorno. Só espero que esta categoria sirva para trazer mais carros para as listas de inscritos, carros que gerem interesse e que chamem ainda mais público», concluiu o piloto famalicense, que ainda recorda, com especial carinho, a sua primeira vitória na categoria, na Rampa de Bragança de 2012.

A época de 2020 do Campeonato de Portugal de Montanha tem oito provas e começa este fim de semana, com a tradicional Rampa Porca de Murça. Acompanhe todas as novidades de Luís Silva e da Famaconcret Racing Team na página oficial da equipa no Facebook.