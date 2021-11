Luís Miranda reeleito presidente da JS de Famalicão

Luís Miranda foi reeleito, no passado sábado, líder da Juventude Socialista de Vila Nova de Famalicão, apresentando a sufrágio uma candidatura composta por mais de 50 jovens socialistas de diversas freguesias do concelho.

O líder da JS fala de uma equipa de jovens capazes, «competentes, audazes e irreverentes, com proveniência de diferentes pontos do concelho e com um objetivo em comum: defender as causas da nossa geração». Com a moção “Geração de Futuro”, este grupo de jovens «pretende contribuir para o debate local, imbuído nos valores e nos princípios do socialismo democrático. Queremos, sobretudo, diminuir o fosso que existe entre a juventude e a política, dinamizar novos núcleos da JS nas freguesias e formar na nossa geração inúmeros quadros cívicos e políticos».

Deste ato eleitoral resultou, ainda, a eleição de Juliana Santos para o cargo de presidente da Mesa da Comissão Política.