Luís Merêncio é o novo treinador do Ribeirão

A direção do Ribeirão acaba de anunciar a nova equipa técnica. Na época 2020/21, o plantel sénior será orientado por Luís Merêncio, acompanhado dos adjuntos Hélder Nunes e David Pinto. A equipa técnica terá mais um elemento, que ainda não foi anunciado

Luís Merêncio, de 43 anos, tem o nível 2 de treinador UEFA B, e conta no seu currículo com passagens pela formação do Boavista e do Leixões.

Hélder Nunes, de 42 anos, e David Pinto, de 27 anos, têm ambos nível 2 UEFA B.

Hélder Nunes treinou os juniores do Paços de Ferreira e tem passagens pelo Leixões e FC Porto, já David Pinto é mestre pela Fadeup em modelo de jogo e tem passagem pelo Leixões.

Trata-se, segundo a direção ribeirense, de uma equipa técnica jovem, habituada a trabalhar com jovens valores, que chega a Ribeirão com o objetivo potenciar jovens valores do futebol português e levar o clube a outros patamares.