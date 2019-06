Luís Ângelo é o novo presidente do S. Cosme

O Desportivo de São Cosme tem um novo líder. Luís Ângelo Oliveira foi eleito presidente do emblema de Vale S. Cosme, numa votação que recolheu a unanimidade dos sócios que participaram na assembleia que decorreu no passado sábado. Foram, ainda, eleitos Hélder Pereira, presidente da Assembleia Geral, e Filipe Costa, que preside ao Conselho Fiscal.

Depois de ter assumido as funções de treinador adjunto e de diretor desportivo na temporada transata, Luís Ângelo Oliveira prepara-se para abraçar esta nova experiência no clube que milita na 1ª Divisão da Associação de Futebol de Braga.

O diretor desportivo é André Sousa e o team mannager é Vítor Fonseca. A equipa técnica continua a ser chefiada por Marco Aurélio, tendo como adjuntos Azevedo e Horácio Ferreira.

O novo presidente define como objetivo melhorar a organização do clube, desde as camadas jovens até aos seniores. Mesmo tratando-se de um clube amador «as exigências e dinâmicas são as mesmas de um clube profissional», assume o novo presidente do S. Cosme.