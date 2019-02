Louro: Jovem expulso de comboio vinga-se provocando estragos em carros estacionados

Um jovem com cerca de 20 anos, que terá sido expulso no apeadeiro da freguesia do Louro, de um comboio que circulava entre Famalicão e Braga, provocou uma série de estragos em viaturas que se encontravam estacionadas nas proximidades daquele local.

Tudo aconteceu por volta das 18h00 deste sábado, o jovem foi avistado por populares a ser conduzido ao exterior do comboio por um revisor e, de seguida, a protagonizar atos de vandalismo.

Estado de uma das viaturas depois do jovem ter batido insistentemente com o skate no capô

De acordo com testemunhas, o indivíduo terá contactado a progenitora para o vir buscar mas, entretanto, subiu para cima de pelo menos dois carros estacionados junto ao apeadeiro e andou aos saltos em cima deles, deixando-os com a chapa amolgada. Já junto à igreja, e depois de insultar e ameaçar todos aqueles que o tentaram travar, o rapaz, com a ajuda de um skate que trazia, partiu os faróis de outras viaturas estacionadas.

A GNR chegou ao local ainda estando o adolescente a ameaçar e insultar os populares. Acabou identificado e levado pela progenitora.

Os proprietários dos carros danificados vão apresentar queixa contra o rapaz pelos estragos que provocou, bem como pelas ameaçadas proferidas.