Louro: Jovem atropelada na berma da estrada

Uma jovem de 23 anos foi colhida por um automóvel, na manhã desta quarta-feira, no Louro.

O acidente aconteceu na Rua Ernesto Araújo Carvalho, cerca das 08h00.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o veículo envolvido no sinistro, por razões ainda desconhecidas, ter-se-á desviado de um obstáculo e foi embater na jovem que se encontrava na berma da estrada.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e a VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Acabou por ser transportada para o hospital da cidade, com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.

A GNR tomou conta da ocorrência.