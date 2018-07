Louro começa no Celoricense, Bairro no Arco de Baúlhe e Ruivanense no Urgeses

A sede da AF Braga foi palco, esta quinta feira, dos sorteios dos campeonatos das séries A e B da Divisão de Honra.

Na série B, o prato forte é o Ronfe-GD Serzedelo. Os dois emblemas de Guimarães, candidatos à subida, encontram-se logo na primeira jornada. Recorde- -se que, na época transata, o Ronfe foi 4.º na Honra e o Serzedelo desceu do Pró-Nacional. Outro emblema da cidade-berço, o Ponte, inicia a prova ante o Antime. O Pica recebe o Fermilense, o Bairro FC principia o campeonato no reduto do Arco de Baúlhe e o Celoricense terá pela frente o Louro, emblema de Famalicão que acabou de regressar à Honra. Nota ainda para os jogos Santa Eufémia-Sandinenses (dérbi de Guimarães) e para a receção do Urgeses ao Ruivanense. Os jogos da Divisão de Honra (séries A e B) começam no fim de semana de 9 e 10 de setembro.

1.ª jornada (Serie B)

Candoso-S. Paio

Pica-Fermilense

Ponte-Antime

Ronfe-Serzedelo

Arco Baúlhe-Bairro

Celoricense-Louro

St.ª Eufémia-Sandinenses

Urgeses-Ruivanense