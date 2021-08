Lojas Pingo Doce Famalicão já doaram cerca de 490 mil euros em bens alimentares

A cadeia de supermercados Pingo Doce está em expansão no concelho de Vila Nova de Famalicão. Em breve irão surgir mais duas superfícies da insígnia, nas vilas de Joane e Riba d’Ave, que vão elevar para quatro o número de lojas Pingo Doce que serve a população famalicense.

Sempre com o objetivo de apoiar a comunidade local, e desde o ano de 2011, as lojas Pingo Doce já conseguiram ajudar centenas de famílias em todo o território famalicense. Ao longo dos últimos 10 anos, as duas lojas Pingo Doce de Famalicão conseguiram doar cerca de 490 mil euros em bens alimentares, a instituições de solidariedade social.

Qualidade, frescura e a garantia do preço mais baixo são os pilares que caracterizam a marca Pingo Doce, conhecida dos famalicenses há já muitos anos. Uma ligação que começou inicialmente com a loja Famalicão D.Sancho e, poucos anos depois, uma segunda superfície na freguesia de Calendário, junto ao Estádio Municipal.