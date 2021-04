Loja virtual do comércio tradicional de Famalicão já está a funcionar

O Marketplace – Comércio de Vila é uma montra digital mas também uma loja virtual onde os comerciantes e empresários de Famalicão podem colocar os seus produtos ou serviços.

A apresentação aconteceu esta segunda-feira, na Casa do Empresário da ACIF, a entidade promotora, com apoio do município.

Neste momento já está a funcionar, com cerca de 150 adesões, sendo que a maioria dos comerciantes aderiu apenas à montra visual, mas cerca de 60 optaram pela venda dos seus produtos através desta plataforma.

A entrega pode acontecer em apenas duas horas. A possibilidade de venda é considerada uma das mais-valias desta plataforma. A loja de pronto a vestir Paulo Gomes é um exemplo. Até agora, usava as suas redes sociais para mostrar os produtos, mas agora pode também vender, através deste marketplace.

Fernando Xavier Ferreira, presidente da ACIF, acredita que esta é uma ferramenta de futuro que irá impulsionar o comércio de proximidade. O presidente da Câmara, Paulo Cunha, diz que a pandemia apenas veio mostrar o quanto as vendas online são um caminho com futuro, independentemente de haver confinamento ou não.

A aplicação está disponível nos sistemas operativos android e IOS a partir da play store e app store, respetivamente. Os pagamentos estão num só cartão, que além de facilitar o processo permite aceder a descontos. Mais informações em www.acif.pt.

A iniciativa está incluída no programa Retomar Famalicão que a Câmara e ACIF têm no terreno para dar uma nova vida ao comércio tradicional da cidade, afetado pela pandemia da Covid 19.