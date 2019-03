A Loja Social do município realiza, este fim de semana, uma recolha de géneros alimentares no Intermarché, em Calendário. Esta ação de solidariedade contribuirá para assegurar os níveis mínimos de sobrevivência de muitas famílias famalicenses com precariedade económica. Esta recolha tem a colaboração do Banco de Voluntariado que seleciona os voluntários destacados para esta atividade solidária.