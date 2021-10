Loja “Juntos por Famalicão” faz 20 mil doações num ano

A Loja Solidária da Associação Juntos por Famalicão entregou, num ano, 20 mil doações a famílias carenciadas, o que resulta num «balanço muito positivo». Recorde-se que a Associação Juntos por Famalicão abriu a loja, em setembro de 2020, na Rua de Santo António, na sequência da pandemia da covid-19.

O objetivo é a doação de roupa, calçado, brinquedos, utensílios domésticos, bem como outros materiais que fazem parte do dia a dia e que, devido à crise gerada pela Covid-19, muitas famílias estão com dificuldades em comprar.

Num ano de existência, a Loja Solidária ajudou diretamente 608 famílias através de 12.280 doações. A solidariedade, no entanto, não se restringe ao atendimento de famílias. De forma a ajudar um número cada vez maior de pessoas, a Loja Solidária alargou a sua área de atuação em cooperação com outras entidades, como Refood, Humanitave, juntas de freguesia e paróquias, mas também além-fronteiras.

«Não conseguimos ficar indiferentes ao drama vivido por Cabo Verde, um país que vive basicamente do turismo e que esteve largos meses sem receber um único voo. Percebemos que podíamos colmatar algumas necessidades e assim fizemos. Graças à solidariedade dos famalicenses, ajudamos centenas de famílias na ilha do Sal, em Cabo Verde, com roupa e calçado de verão», refere José Miguel Las Casas, presidente da Associação Juntos por Famalicão, a propósito da doação de mais de 3500 peças que a entidade enviou para o Sal.

A Loja Solidária também conseguiu ajudar centenas de crianças, jovens, adultos e idosos do Centro Social Padre David de Oliveira Martins, em Ruilhe, Braga, com mais de 3.000 peças doadas.

Seguindo o lema “Quem pode doa, quem precisa, recebe”, a Loja Solidária entregou também doações a igrejas que prestam apoio a famílias carenciadas em Famalicão. «Estamos muito felizes em continuar a cumprir nossa nobre missão», destaca José Miguel Las Casas, lembrando que «a Associação Juntos por Famalicão tem como objetivo principal a promoção da solidariedade social, estabelecendo pontes entre os diversos agentes sociais no terreno, promovendo o diálogo entre as instituições e a partilha de informação, colaborando na concretização dos seus objetivos».

A Loja Solidária está localizada na Rua Santo António, número 189, loja 5, no centro da cidade de Famalicão. Está aberta de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 18 horas.