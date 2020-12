A Loja do Futebol Clube de Famalicão, junto ao Parque da Juventude, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, foi assaltada na última noite.

Os assaltantes utilizaram uma base de guarda-sol para destruir a porta de vidro e aceder à loja.

Os autores do crime ainda não foram localizados. No local já estiveram as autoridades para recolher indícios que possam levar à identificação dos assaltantes.

Não foi possível apurar o material roubado.