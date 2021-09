Loja do Cidadão de Famalicão: Elevada procura gera confusão porque senhas esgotam em poucos minutos

Com a abertura dos serviços públicas sem marcação prévia, a Loja do Cidadão de Vila Nova de Famalicão registou, esta sexta-feira, uma elevada afluência de utentes que procuraram, acima de tudo, resolver questões relacionadas com o cartão do cidadão.

Tal como Cidade Hoje constatou no local, a procura foi elevada o que motivou extensas filas e que as senhas se esgotassem num curto espaço de tempo.

Quem não conseguiu vez, terá de voltar a recorrer aos serviços. A situação gerou, como é natural, algum descontentamento por parte dos cidadãos que procuraram o serviço, dado que alguns deles tiveram que ajustar a sua rotina diária para recorrer à Loja do Cidadão.