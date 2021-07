Livro “Famalicão – Cultura, Património, Comunidade” é apresentado esta quinta-feira

Esta quinta-feira, às 18h15, na Fundação Cupertino de Miranda é apresentado o livro “Famalicão – Cultura, Património, Comunidade”, da editora Centro Atlântico.

Libório Manuel Silva é o autor da obra que tem prefácio de Vítor Serrão, Historiador de Arte, Prof. catedrático da Universidade de Lisboa, e prólogo de Arminda Ferreira. A apresentação do livro está a cargo de Leonel Rocha, vereador da Educação, Conhecimento e Cultura, cerimónia que conta, também, com a presença de Paulo Cunha, presidente do Município.

“Famalicão – Cultura, Património, Comunidade” é uma edição de luxo, bilingue, com mais de 400 fotografias exclusivas, relativas a alguns dos exemplos mais significativos do património do concelho – dos seus vestígios arqueológicos aos tesouros barrocos, das suas tradições aos seus monumentos românicos, das suas principais festas aos seus museus.