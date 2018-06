Lions realiza oferta ao Serviço de Obstetrícia do CHMA

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão ofereceu ao Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Ave uma babycoquee várias caixas com peças de vestuário para bebés, em que se destaca que muitas delas são proveniente do trabalho manual dos voluntários desta organização. O Serviço irá agora proceder à sua distribuição pelas famílias mais carenciadas.

O conselho de administração do CHMA marcou também presença, tendo o seu presidente, António Barbosa, agradecido o equipamento e material de consumo clínico oferecidos, sublinhando que “O Lions tem colaborado ativamente com o CHMA, dentro do espírito de serviço que caracteriza o Clube, orientado para as causas humanitárias e para a promoção de trabalhos voltados para as comunidades locais” e que “estes gestos merecem o reconhecimento dos nossos profissionais e dos nossos utentes”.

A presidente do Lions, Maria José Abreu, manifestou a satisfação do Clube pela concretização de mais esta iniciativa solidária, reafirmando “que o Lions continuará a procurar ajudar o CHMA na sua missão, pelo que outras ações desta natureza deverão ocorrer no futuro próximo”.

