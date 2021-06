Lions Clube oferece quatro cadeiras de rodas ao Serviço de Oncologia do Hospital de Famalicão

O clube entregou o equipamento hospitalar ao Hospital de Dia do Serviço de Oncologia da Unidade Hospitalar de Famalicão, na última sexta-feira, dia 25 de junho. A oferta resulta do protocolo estabelecido entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, sendo que o clube é responsável pelo desenvolvimento do Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro no concelho.

A entrega contou com António Barbosa, em representação da Direção do CHMA, com Marta Novais, diretora do Hospital de Dia do Serviço de Oncologia da Unidade Hospitalar de Famalicão do CHMA, e com a chefe do Serviço, Maria José Rego. A oferta visa colmatar as dificuldades identificadas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.