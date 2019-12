Lions Clube doou produtos de higiene a instituições sociais

O Lions Clube de Famalicão, em parceria com o Lions Clube de Roissy (França), doou produtos de higiene e saúde a oito instituições do concelho que prestam apoio individualizado a idosos e/ou dependentes.

Foram contempladas as Conferências Vicentinas de Esmeriz, Delães, Avidos, Requião, Lemenhe, Pousada de Saramago e Lousado, e o Centro Paroquial de Ruivães.

A oferta, que globalmente ultrapassou os oito mil euros, enquadra-se nos objetivos de compromisso com a comunidade, indo ao encontro das necessidades identificadas e às de cidadãos comprovadamente carenciados.

A presidente do Lions Clube de Famalicão, Liliana Soares, acredita que «a ação das instituições selecionadas se preocupa com a promoção do homem na sociedade através de um sentimento de afeto e respeito pela dignidade de cada pessoa. Sendo movimentos conscientes da necessidade efetiva daqueles que apoiam, numa relação de singular proximidade, respondendo deste modo aos pressupostos Lionísticos de serviço».

A cerimónia de entrega do material decorreu nas instalações da Frutivinhos – Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Famalicão, parceira do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão.