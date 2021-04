Lions Clube de Vila Nova de Famalicão comemora 44º aniversário

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão assinalou, no passado domingo, o seu 44º aniversário.

Na celebração que decorreu online, Liliana Soares, presidente do Lions Clube, assumiu que é «imperativo agradecer a todos aqueles que, ao longo dos anos, dedicaram o seu tempo a atender às necessidades humanas, a fomentar o serviço e a dignificar o Lionismo. (…)».

A dirigente assinalou, ainda, que este ano não foi fácil, porque de adaptação a uma nova realidade. «Um ano em que nos reinventamos para transpor barreiras e superar desafios, sem nunca descurar a causa que nos move: “Nós Servimos”…».

Foram esses os sentimentos que imperaram na sessão organizada pelo Clube, enaltecendo o compromisso de serviço que assumiu a 12 de abril de 1977.

A sessão contou com a presença de vários Clubes do país, incluindo os companheiros do Lions Clube de Roissy Pays de France, da vereadora Sofia Machado Fernandes, e Francisco Freitas, presidente do Rotary Club de Famalicão.