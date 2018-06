Lions Clube de Famalicão oferece escultura à cidade

A rotunda que está localizada no entroncamento da Avenida de França com a rua Padre Benjamim Salgado, na malha urbana da cidade de Vila Nova de Famalicão, junto às Piscinas Municipais, ganhou uma nova imagem, através da colocação de uma escultura comemorativa dos 100 anos da criação do movimento Lions Internacional no Mundo.

A escultura que foi oferecida à cidade pelo Lions Clube de Vila Nova de Famalicão foi inaugurada, este domingo, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha e pela presidente do movimento, Maria José Abreu.

Segundo os responsáveis do movimento em Famalicão, o objetivo da peça é “que seja um referencial para todos os cidadãos e transeuntes que a circundam, lembrando a presença do movimento lionistico no concelho como um parceiro sólido e ativo da comunidade famalicense”.

A peça de arquitetura da autoria do escultor Jorge Guimarães estrutura-se em dois blocos de granito com 3,5 metros de altura, 1,4 metros de largura e 0,49 metros de espessura, afastado entre os topos 42 cm, tendo encastrado neste vazio uma escultura em mármore branco, representante de duas cabeças de leão em direções opostas. Entre as duas pedras e sob as cabeças de leão haverá uma pequena vala que simbolizará um rio. As duas pedras terão inscrito repetidamente o lema lionistico “Nós Servimos” em várias línguas.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, o Lions Clube de Famalicão “tem vindo a desenvolver um trabalho social muito meritório”. “Neste mundo cada vez mais globalizado, imprevisível e altamente competitivo, que hoje vivemos, faz sentido recordar a declaração de missão dos Lions Clubes que apela à criação e desenvolvimento de um espírito de compreensão entre todos os povos em relação às necessidades humanitárias, fornecendo serviços voluntários por meio do envolvimento comunitário e cooperação internacional”, acrescenta.

Refira-se que o Lions Clube nasceu em Vila Nova de Famalicão no ano de 1977, e desde então tem vindo a promover um conjunto de ações voluntárias, de grande importância, principalmente nas áreas da saúde, da solidariedade e da educação.