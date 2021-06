Lions Clube de Famalicão oferece equipamento hospitalar pediátrico ao S. João

No decurso da parceria com o Lions Clube de Roissy Pays de France, o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão deu continuidade à jornada de apoio a instituições sociais e unidades hospitalares, desta feita com a oferta de equipamento pediátrico ao Centro Hospitalar de São João, no Porto.

A oferta, composta por 5 berços hospitalares, foi entregue esta quarta-feira, na presença, de Tiago Ferreira e António Santos, bem como de Sofia Sales Leal Araújo, em representação da administração do CHSJ.

«Sendo uma unidade que desenvolve trabalho de relevo junto das crianças e mães de toda a região Norte, entendemos que este donativo se materializaria na maximização dos recursos ao seu dispor, contribuindo, assim, para colmatar as necessidades onde são mais prementes», explica o Lions esta oferta.