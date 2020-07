Lions Clube de Famalicão lança o projeto “Já Tens a Tua?”

“Já tens a tua?” é o novo projeto do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, com o apoio da Fundação Lions de Portugal.

Atento aos condicionalismos resultantes da pandemia Covid19 das populações e na vida em comunidade, e perante a possibilidade da situação se alongar no tempo, o Lions Clube encetou, junto dos seus parceiros mais esta iniciativa, para fornecer material de proteção individual, desta feita às crianças.

Trata-se de um projeto da iniciativa do Lions Clube famalicense, cofinanciado pelo Clube, pela Fundação Lions de Portugal, contando com o apoio de uma empresa do concelho.

O projeto consiste na distribuição de 400 máscaras comunitárias às crianças das USF’s que fazem parte da Aces AVE/Famalicão, máscaras essas com a devida certificação do CITEVE.

A entrega das máscaras teve lugar no passado dia 29 de junho, na sede da ACES, na pessoa do Diretor Executivo da ACES, Ivo Machado, e da vereadora Sofia Fernandes.

A distribuição das máscaras será feita pela Aces AVE/Famalicão, de forma totalmente gratuita, às crianças que recorram às suas Unidades de Saúde Familiar para consultas programadas ou para cumprimento do Plano de Vacinação.