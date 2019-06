Lionn reforça F.C.Famalicão por 2 temporadas

Lionn é o mais recente reforço do Futebol Clube Famalicão. O jogador brasileiro assinou pelos famalicenses por 2 temporadas.

Em Portugal, Lionn representou as equipas do Torreense, Vitória SC, Rio Ave e Chaves, chegando a Famalicão com mais de 170 jogos na Iª Liga. Teve ainda uma passagem pela Roménia onde foi campeão nacional ao serviço do Cluj.

Em declarações ao site do clube, Lionn estava “satisfeito por estar neste clube e muito feliz pelas pessoas que apostaram em mim e por isso não as vou deixar ficar mal. Jogar e cumprir todos os objetivos é o que mais quero. Conheço bem os adeptos do FC Famalicão pois já estou em Portugal faz tempo e sei o quanto são apaixonados e que nos podem ajudar nesta caminhada na Iª Liga”.

Lionn, com 30 anos, reforça a ala direita da formação famalicense.