A circulação de comboios na Linha do Minho esteve, na tarde desta terça-feira, interrompida. Na origem da situação esteve o atropelamento de um homem, com 56 anos, em Viana do Castelo.

O incidente aconteceu minutos antes das 13h00 e circulação só foi reposta hora e meia depois.

No local estiveram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários e da Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia e da PSP.

Imagem: Reprodução Redes Sociais / Rádio Alto Minho