Linha (800 919 232) de apoio gratuita para doentes oncológicos da região Norte

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte (LPCC-NRN) criou uma linha telefónica gratuita para apoiar os doentes oncológicos durante esta pandemia – a LINHA APOIO ONCOLÓGICO COVID-19 (800 919 232). Grande parte dos serviços e atividades do Núcleo Regional do Norte estão suspensos devido ao plano de contingência COVID-19.

A linha telefónica permitirá à LPCC-NRN continuar a apoiar os doentes oncológicos e a reforçar os apoios disponíveis, nesta fase difícil, mas principalmente os doentes oncológicos que têm o sistema imunológico mais debilitado e suscetível a inúmeras infeções

Os doentes oncológicos residentes na região Norte, durante este período de isolamento, podem ligar para o número 800 919 232 (das 8h30 às 17h30, de 2ª a 6ª feira – chamadas gratuitas) de forma a encontrar respostas às suas dúvidas, nomeadamente de âmbito técnico e científico, de apoio social, jurídico, e poderem solicitar os serviços de apoio disponíveis: Apoio social e económico; Serviço de entrega de refeições; Consultas de psico-oncologia, via telefone; Compra e entrega de medicamentos de farmácia; Entrega de medicamentos hospitalares; Compra e entrega de bens alimentares.