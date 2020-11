Em Amares, Estádio Eng. José Carlos Macedo, no jogo grande da Liga Revelação, grupo A, o FC Famalicão e SC Braga empataram a um golo.

Na partida realizada ao final da manhã desta sexta-feira, os bracarenses marcaram cedo, logo aos 5 minutos; o Famalicão respondeu na segunda parte, numa grande penalidade concretizada por André Ricardo, aos 69 minutos.

Esta igualdade permite ao Braga continuar na frente do grupo, com 19 pontos, seguido dos famalicenses, com 16, ambos com nove partidas disputadas.