Liga NOS regressa a 3 de Junho com Famalicão x F.C. Porto

O campeonato da Liga NOS retoma dia 3 de junho.

O F.C.Famalicão joga no Estádio Cidade de Barcelos com o F.C.Porto às 21h15. No mesmo dia, às 19h00, o Portimonense recebe o Gil Vicente.

Restantes jogos:

Quinta-feira, dia 4

Marítimo – V. Setúbal, 19 horas

Benfica – Tondela, 19.15 horas

V. Guimarães – Sporting, 21.15 horas

Sexta-feira, dia 5

Santa Clara – SC Braga, 21 horas

Sábado, dia 6

Aves – Belenenses, 19 horas

Boavista – Moreirense, 21.15 horas

Domingo, dia 7

Rio Ave – Paços de Ferreira, 21 horas