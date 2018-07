Liga dos Combatentes da Vila de Ribeirão inaugura novo painel cerâmico artístico

O Núcleo da Liga dos Combatentes da Vila de Ribeirão inaugurou um novo painel cerâmico com Memórias da Grande Guerra, que veio reforçar o conjunto artístico já existente na envolvente do Lugar do Souto Santa Ana, constituído por dois monumentos nomeadamente um painel cerâmico da autoria do pintor Fernando Jorge que representa uma emboscada e um monumento em bronze às mães dos combatentes.

A obra agora inaugurada resulta numa homenagem aos expedicionários do concelho de Famalicão, na Grande Guerra.

A cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assinalou ainda o aniversário do Monumento às Mães e a Todos os Combatentes da Guerra do Ultramar. Para além de Paulo Cunha a sessão contou ainda com as presenças dos responsáveis da Liga dos Combatentes de Ribeirão, de representantes da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, do presidente da Junta de Freguesia, entre outros responsáveis.

A execução do novo painel cerâmico contou com uma comparticipação municipal no valor de cinco mil euros.