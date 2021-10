Liga dos Bombeiros assina acordo com INEM

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) assina hoje, segunda-feira, às 18h00, um novo acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que estabelece novas regras para a prestação do socorro pré-hospitalar pelos bombeiros.

A cerimónia decorre na sede do INEM, em Lisboa, e será presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, contando com a presença do presidente da LBP, Jaime Marta Soares.

Este acordo culmina um ano de «intensas e difíceis negociações» entre a LBP e com a participação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo em conta que o mesmo há muitos anos que não era atualizado.

Apesar deste acordo não ser considerado o ideal para a LBP, esta instituição lembra que «o anterior poderá ter sido bom em tempo, mas passaram-se muitos anos sem que tivesse sido revisto; não obstante, a par disso, todos os custos terem aumentado sem parar, seja combustíveis, manutenção e reparação de viaturas, oxigénio, consumíveis ou vencimentos dos tripulantes». A LBP recorda que o período pandémico só agravou a situação dos custos.