Liga de Clubes tem plano para fechar campeonato até julho

A Liga de Clubes apresentou, esta quinta-feira, o seu plano para finalizar os campeonatos até ao final de julho.

A previsão passa por retomar as provas no final de maio e terminar no último fim de semana de julho. Deste modo, a final da Taça de Portugal tem como datas possíveis 25 e 26 de julho.

Esta é, ainda, uma hipótese sempre dependente da evolução da pandemia do coronavírus.

Ainda segundo o cenário traçado pela Liga, as jornadas (faltam 10) teriam lugar todos os fins de semana até 18/19 de julho, estando previstas duas jornadas a meio da semana (10 de maio e 1 de julho).

Recorde-se que na 1.ª Liga estão disputadas 24 jornadas, sendo líder o FC Porto, com 60 pontos. Já o FC Famalicão, na sétima posição com 37 pontos, é um dos candidatos a um lugar na Liga Europa.