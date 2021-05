A equipa feminina do Futebol Clube de Famalicão continua na terceira posição da tabela classificativa da Liga BPI – Fase de apuramento de campeão.

Passadas que estão 12 jornadas, a equipa agora liderada por Tiago Pinto registou este domingo a sua segunda derrota consecutiva, depois de perder com o Torreense por 0 – 2.

A 16 de maio joga-se a 13ª ronda do campeonato com o Futebol Clube de Famalicão a ir a casa do Clube de Albergaria.