Liga autoriza mais jornalistas nos estádios

Segundo anunciou, esta terça-feira, a Associação de Jornalistas de Desporto (CNID), a Liga de Clubes autorizou o aumento de jornalistas e fotógrafos nos estádios.

Após várias diligências desta associação e de outras entidades, a Liga «compreendeu as necessidades dos jornalistas», lê-se no comunicado do CNID que explica que passa a ser permitida a presença de 15 fotógrafos (eram 7) e 4 repórteres de rádio (eram 3) junto ao relvado.



Na tribuna de imprensa mantém-se a redução para um terço da capacidade, mas agora com máximo de acesso a 40 jornalistas (até aqui eram apenas 25).